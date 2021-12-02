"حماس": الإعلام العبري اعترف بنجاح جهاز الاستخبارات العسكرية لكتائب القسام

قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن الإعلام العبري اعترف بنجاح جهاز الاستخبارات العسكرية لكتائب القسام باختراق مجموعات إخبارية إسرائيلية، تضم عددا من عناصر الجيش والمنظومة الأمنية.

وكتب على "تليغرام": "اعتراف الإعلام الصهيوني بعد بحث استقصائي بنجاح جهاز الاستخبارات العسكرية لكتائب القسام بتضليل جهازي الشاباك الصهيوني واستخبارات جيش العدو في عملية معقدة أطلق عليها القسام "اسم سراب"، يؤكد من جديد قدرة المقاومة على تحقيق الإنجازات في صراع الأدمغة ومعركة العقول".

وأضاف: "يثبت النجاح الاستخباري لكتائب القسام في عملية "سراب" والتي استمرت عامين ضلل فيها القسام رئاسة أركان جيش العدو، تطور مستوى الأداء الاستخباري لكتائب القسام وقدرتها على كشف خططه وقراءة نواياه".

وأكد قاسم "أنه مرة أخرى يثبت العقل الاستخباري والأمني لحركة حماس أن المقاومة الفلسطينية قادرة على مراكمة الإنجازات والانتصارات وصولا للنصر الكامل على المحتل وطرده من كامل الأرض الفلسطينية".

وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت يوم الخميس تمكن وحدة الأمن السيبراني التابعة لحركة "حماس" من اختراق مجموعات إخبارية إسرائيلية تضم عددا من عناصر الجيش والمنظومة الأمنية.

وقالت قناة "كان" العبرية في تقرير إن حركة حماس اخترقت مجموعات إخبارية إسرائيلية عبر تطبيق "واتس اب" تضم عناصر من الجيش والمنظومة الأمنية، مضيفة أنها باشرت بإرسال عناوين بعض الأخبار للحصول على تفاصيل ومعلومات أكثر عنها، في سبيل استخدامها لخدمة أهدافها ضد إسرائيل.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن "حماس" تراقب عن كثب مجموعات أخبار "واتس آب" الخاص بمستوطنات غلاف غزة.

ولفتت إلى أن الحركة مطلعة بما يكفي على تفاصيل كافة العمليات التي يتم التخطيط لتنفيذها في غلاف غزة، قائلة: "عندما يقوم ضابط الأمن بإرسال تحذير عن إمكانية وقوع عملية، تعرف حماس بأن هناك تحذيرات بشأنها، وهو ما يساعدهم كثيرا في تغيير صورة الأوضاع على الأرض، باتخاذ خطوات عملية لوقف قرار تنفيذها أو إلغائها".

وأضافت: "أصبح لدى إسرائيل تصور بأن هذا الشيء يضر بسير الحياة اليومية، لذلك قررت خلال العملية العسكرية الأخيرة استهداف منظومة السايبر التابعة لحماس بغزة واغتيال قائدها جمعة الطحلة، في محاولة لضرب قدرات حماس السيبرانية".

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية