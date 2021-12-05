"فتاة الشياطين".. جمعية المحامين في الكويت تنفي علاقتها بمجموعة ظهرت بملامح تنكرية (فيديو)

نفت جمعية المحامين في الكويت علاقتها بفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب ظهور مجموعة من الشباب بملامح تنكرية.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن مجموعة من الشباب ظهورت بملامح تنكرية، مضيفة أن واحدة منهم خرجت في مقطع مصور كتب عليه "جمعية المحامين الكويتية" وتقول فيه "اليوم آخر يوم في معرض تعالوا استانسو.. بوثنا رسم ولوحات وعدسات ومسوين كلنا قروب شياطين".

وأكدت جمعية المحامين عدم علاقتها بهذا المقطع، معلنة احتفاظها بحقها القانوني في الرجوع على كل من يسيء إليها.

وأفادت "الراي" بأن المقطع الذي أثار موجة انتقادات واسعة، تم تصويره في معرض خارجي يتضمن (بوثات) في جمعية المرشدات الكويتية، الملاصقة لجمعية المحامين.

معرض في الكويت يعمل ميك آب شياطين ..



pic.twitter.com/aPFKDiVsIe — منشن (@IMentiont) December 4, 2021

وبعد تعرضها لهجوم كبير، ظهرت الفتاة نفسها في مقطع آخر عنونته بـ"حسبي الله ونعم الوكيل"، وقالت فيه: "مَنْ قال عنا إننا نكرة وعباد شيطان.. اشدعوه هناك مسرحيات قدمت أدوار الشيطان، وهذا فن أنا فنانة ماكياج (make up artist)، وأقوم بعمل هذا اللوك للكبار والصغار ويقومون بتصويره.. مَنْ يهاجمنا يريد الشهرة على قفانا أرجو مسح هذه الأمور وشكرا للعقول الراقية التي تفهم".

من جهته، قال رئيس جمعية المحامين شريان الشريان إن الجمعية عريقة و"تعرف قيم مجتمعنا، ولا يمكن أن تستقبل شياطين وانحطاطا فنيا رخيصا وأنشطة تخالف قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وأخلاق منهجنا الديني".

من جانبه، قال أمين سر الجمعية خالد السويفان: "لا صلة للجمعية بمقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم تصويره في أحد المعارض الخارجية".

وأكدت الجمعية أنها لن تقبل بهذه السلوكيات الغريبة على المجتمع الكويتي، والتي تخالف التقاليد والأعراف الراسخة لنا نحن الكويتيين عامة، والمحامين خاصة.

وشددت على أنها تحتفظ بحقها القانوني الكامل في الرجوع على كل من يسيء للجمعية أو لشعارها أو لأي من منتسبيها.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية