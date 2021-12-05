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الكويت.. السجن 4 سنوات لمغرد حرض على قلب نظام الحكم

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الكويت.. السجن 4 سنوات لمغرد حرض على قلب نظام الحكم
Reuters
الكويت.. 4 سنوات سجنا لمغرد حرض على قلب نظام الحكم
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قضت محكمة التمييز الكويتية بسجن مغرد 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ألف دينار، بعد إدانته بالتحريض على قلب نظام الحكم في البلاد.

وأدانت المحكمة المغرد بتهم قلب نظام الحكم والعيب بالذات الأميرية وحيازة السلاح وإساءة استخدام الهاتف.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه حرض علنا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن طريق الكتابة على قلب نظام الحكم بطرق غير مشروعة، وطعن عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته، وعاب في ذاته وتطاول على مسند الإمارة.

كما أسندت له حيازة سلاح ناري من دون ترخيص في منزله، وإساءة استعمال وسيلة الاتصالات الهاتفية عمدا.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية

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