مصر.. انخفاض معدل المواليد بواقع 500 ألف خلال 6 سنوات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن انخفاض عدد المواليد في البلاد بواقع 500 ألف خلال السنوات الـ6 الأخيرة.

وقال الدكتور حسين عبد العزيز المشرف العام على التعداد السكاني والاقتصادي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تصريحات متلفزة إن تعداد سكان مصر حتى ظهر اليوم وصل إلى 102 مليون و717 ألف نسمة، وبالمقارنة بتعداد السكان في 2017 كان عدد السكان 94.8 مليون نسمة، أي بزيادة 7.9 مليون نسمة في 4 سنوات بمعدل "دولتين ثلاثة جنبنا".

وأضاف أن عدد المواليد خلال الـ6 سنوات الأخيرة انخفض بمقدار 500 ألف.

وتابع أن المشكلة ظهرت عندما تم إجراء تعداد سكاني ما بين تعداد 2006 وتعداد 2017، كانت الزيادة بواقع 2.56 %، مقابل الفترة التي قبلها كانت الزيادة بمعدل 2.04 %، بمعنى أنه حدثت طفرة وزيادة في عدد المواليد في هذه الفترة، وهي كانت الفترة التي حدثت فيها ثبات في متغيرات الإنجاب.

وأشار إلى أن مستويات الإنجاب يتم قياسها بمتوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم السيدة حتى نهاية فترة حياتها الإنجابية.

مضيفا: "في الستينات كان المتوسط 6.5 طفل لكل سيدة، والرقم كان يتناقص حتى عام 2008 لـ3 أطفال، ثم رجعت الزيادة لـ3.5 طفل في 2014، بمعنى أن كل 10 سيدات ينجبن 35 طفلا، والتراكم أدى لزيادة كبيرة في عدد السكان".

وأكد أن الزيادة السكانية تحدث نتيجة مستويات الإنجاب والوفيات تتناقص بشكل مستمر والعامل المؤثر هو مستويات الإنجاب، وفي حالة الرغبة في عمل ترشيد سكاني لا بد من التفكير في مستويات الإنجاب.

المصدر: RT