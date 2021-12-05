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تغريم "عميد الصحافة الكويتية"‬⁩ بتهمة تكفير المراجع الشيعية والإساءة لها (صورة)

أخبار العالم العربي

تغريم
Reuters
الكويت
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قررت محكمة الاستئناف في الكويت تغريم ⁧رئيس تحرير جريدة "السياسة" ‫أحمد الجار الله‬⁩ 10 آلاف دينار عن تهمة تكفير المراجع الشيعية والإساءة لها على "تويتر".

وأحالت وزارة الداخلية الكويتية في شهر سبتمبر الجار الله إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الإساءة للمذهب الشيعي.

وذكرت وسائل إعلام كويتية حينها أنه تمت إحالة الجار الله الملقب بـ"عميد الصحافة الكويتية" للنيابة لإثارته للفتنة وإساءته للمواطنين الشيعة.

وقال نشطاء تفاعلوا مع التغريدة إن سبب إحالة الجار الله هو "نشره لتغريدة مرفقة بصورة تضمنت إساءة لرموز من المذهب الشيعي".

ولم يتم العثور على التغريدة والصورة المقصودة بحساب الجار الله، والتي قال النشطاء إنه قام بحذفها عقب حالة الاستياء التي تسببت بها بين أوساط النشطاء وبينهم نواب طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

تغريم

المصدر: وسائل إعلام كويتية

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