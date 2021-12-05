عون: أمير قطر حريص على مساعدة لبنان للخروج من أزماته

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حريص على مساعدة لبنان للخروج من أزماته، وأن علاقات بيروت مع الدوحة تمتد لعقود وخالية من أي شائبة أو انتكاسة.

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وأضاف عون خلال حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية اليوم الأحد: "زيارة وزير خارجية قطر المرتقبة إلى لبنان تشمل ملفات سياسية واقتصادية واستثمارية".

وأشار إلى أن "كل مشاريع البنى التحتية في لبنان مطروحة أمام المستثمرين القطريين" مضيفا أن بلاده ترغب بالاستفادة من الخبرة القطرية في التنقيب واستخراج الغاز.

رئيس الجمهورية في حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية: أمير قطر حريص على مساعدة لبنان للخروج من أزماته وعلاقاتنا مع الدوحة تمتد لعقود وخالية من أي شائبة أو انتكاسة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 5, 2021

رئيس الجمهورية: زيارة وزير خارجية قطر المرتقبة إلى لبنان تشمل ملفات سياسية واقتصادية واستثمارية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 5, 2021

الرئيس عون: كل مشاريع البنى التحتية مطروحة أمام المستثمرين القطريين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 5, 2021

وتابع الرئيس اللبناني: "بلدنا حريص على أفضل العلاقات مع دول الخليج ولا ننسى الأيادي البيضاء لهذه الدول في الكثير من المحطات".

المصدر: RT