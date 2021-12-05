عون: صور الأقمار الصناعية التي استلمها لبنان من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن صور الأقمار الصناعية التي استلمها لبنان من روسيا ستساعد في سير تحقيقات الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.
وأضاف عون: "إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب خطوة لحل مشكلة الودائع ومفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي لتوفير حلول عاجلة للأزمة المعيشية".
الرئيس عون: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 5, 2021
رئيس الجمهورية: إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب خطوة لحل مشكلة الودائع ومفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي لتوفير حلول عاجلة للأزمة المعيشية— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 5, 2021
وتابع: "كفى تلاعبا بحياة اللبنانيين وأدعو القوى السياسية إلى كلمة تضامن ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة إلى الشعب".
الرئيس عون لجميع الأطراف: كفى تلاعباً بحياة اللبنانيين وأدعو القوى السياسية إلى كلمة تضامن ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة إلى الشعب— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 5, 2021
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن: "لبنان لا يتحمل التجديد للطبقة التي تسببت بالانهيار الاقتصادي والمعيشي، وسأعمل على توفير كل الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية".
وقال عون: إن الأزمة مع دول خليجية لن تؤثر على مشاركة المغتربين في الانتخابات ونرحب بمشاركة المنظمات الأوروبية بمراقبة نزاهة الانتخابات النيابية".
رئيس الجمهورية مؤكداً حرصه الشديد على إجراء الانتخابات النيابية: لبنان لا يتحمل التجديد للطبقة التي تسببت بالانهيار الاقتصادي والمعيشي، وسأعمل على توفير كل الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 5, 2021
وأردف: "لبنان حريص على أفضل العلاقات مع دول الخليج ولا ننسى الأيادي البيضاء لهذه الدول في الكثير من المحطات".
وتابع: "ما زال لبنان بلدا آمنا رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وأطمئن الجميع أن لا عودة إلى الحروب في لبنان".
الرئيس عون: لبنان حريص على أفضل العلاقات مع دول الخليج ولا ننسى الأيادي البيضاء لهذه الدول في الكثير من المحطات— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 5, 2021
وأكد الرئيس عون أنه "لن يتم استثناء أي مسؤول يدينه التدقيق الجنائي في مصرف لبنان".
رئيس الجمهورية: لن يتم استثناء أي مسؤول يدينه التدقيق الجنائي في مصرف لبنان— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 5, 2021
المصدر: RT
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