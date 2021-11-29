عون: لا أوافق "حزب الله" حول إقالة قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنه ليس متوافقا مع "حزب الله" فيما يخص دعوته إلى إقالة قاضي التحقيق في كارثة انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار.

وقال عون، في حديث لقناة "الجزيرة" نشرته اليوم الاثنين: "لا أوافق حزب الله بإقالة المحقق في قضية مرفأ بيروت".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن "حزب الله" ملتزم بالقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006 لوقف النزاع مع إسرائيل ولم يصدر عنه أي خلل منذ 2017.

ويقود بيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 205 أشخاص في 4 أغسطس العام الماضي وأسفر عن أضرار مادية ضخمة ما فاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يشهدها لبنان.

واتهم "حزب الله" و"حركة أمل" و"تيار المردة" المسيحي بيطار بتسييس التحقيق بعد أن طلب استجواب وزراء سابقين مرتبطين بهم.

المصدر: "الجزيرة" + وكالات