ماتفينكو في البحرين: نأمل بنجاح محادثاتنا لتوطين "سبوتنيك V" في المملكة

قالت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو إنها تأمل في نجاح المفاوضات حول إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في البحرين، ما سيوفر للمملكة كمية كافية من الجرعات لتطعيم وإعادة تطعيم السكان.

وأضافت ماتفينكو، في اجتماع لمجلس الشورى في المجلس الوطني للبحرين: "روسيا لم تقدم للبحرين اللقاحات فقط، بل وعرضت أيضا فرصة تسليمها تكنولوجيات وإمكانيات إنتاج لقاح سبوتنيك- V، لتوطينه في البحرين.

تجري مباحثات حاليا، وآمل أن تكتمل بنجاح. عندها ستكون البحرين قادرة ليس فقط على إنتاج كمية كافية من اللقاحات للتحصين وإعادة التطعيم للسكان، بل ولتصدير هذا اللقاح الآمن والفعال إلى الدول الأخرى".

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ووفقا لها، يعتمد الانتعاش الاقتصادي اليوم إلى حد كبير على مستوى تطعيم السكان واكتساب المناعة الوطنية.

وقالت ماتفينكو: "يقدم شعب البحرين المثال اللائق، وهو ما سمح لبلدكم أن يكون من بين الدول الرائدة في مجال تحقيق التطعيم".

وذكرت ماتفينكو، بأن روسيا كانت أول دولة في العالم سجلت لقاحا ضد فيروس كورونا، وأما البحرين فقامت بشكل لائق، بتقدير "فعالية وآمان التطور العلمي الروسي" من خلال تسجيل لقاحي سبوتنيك- V، وسبوتنيك لايت، والسماح باستخدامها لتطعيم سكان البلاد.

المصدر: RT