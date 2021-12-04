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وسائل إعلام ليبية: العثور على خمس جثث على طريق سبها الشاطئ

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام ليبية: العثور على خمس جثث على طريق سبها الشاطئ
Reuters ESAM OMRAN AL-FETORI
الشرطة الليبية
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أفاد موقع "بوابة الوسط" الليبي بالعثور على خمس جثث على الطريق الرابط بين سبها والشاطئ جنوب غربي البلاد.

وأكد مصدر مطلع للموقع أنه تم تشريح الجثث لتحديد هوية أصحابها مرجحا أن تعود لمهاجرين غير شرعيين.

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وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أعلنت في منتدى "حوارات المتوسط" ​​المنعقد في روما أن هناك حاجة لوقف الهجرة على الحدود الجنوبية لبلادها، مشيرة إلى صعوبة السيطرة على آلاف الكيلومترات في الصحراء المتاخمة لتشاد.

وأضافت: "نحتاج لوقف المهاجرين على الحدود الجنوبية احتراما لحقوق الإنسان".

ووصفت مشكلة المهاجرين بأنها "معقدة للغاية" وطالبت "الدول الأخرى بألا تنقل المشكلة إلى ليبيا، وألا توجه أصابع الاتهام نحونا كدولة تنتهك حقوق الإنسان".

المصدر: "بوابة الوسط" + RT

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