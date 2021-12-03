المرصد العراقي لحقوق الإنسان يطالب بتشريع قوانين تنظم عمل الإعلام العراقي

طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بتشريع قوانين تنظم عمل الإعلام العراقي لمنع خطابي الكراهية والتضليل.

وبحسب بيان للمرصد (منظمة مستقلة)، فإنه أصدر دراسية تحليلة لخطاب وسائل الإعلام العراقية خلال فترة الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، بالتعاون مع منظمة فريدريتش إيبرت الألمانية.

RT

وذكر بيان المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أنه رصد 1863 خبرا و47 ساعة تلفزيونية خلال الفترة بين 10 سبتمبر - 10 أكتوبر 2021.

RT

وأشار المرصد إلى أن "وسائل الإعلام العراقية انحازت خلال تغطياتها إلى الممول على حساب الموضوعية".

وشدد على ضرورة تشريع قوانين تنظم عمل الإعلام في العراق وإنشاء مدونات تعرف بشكل صريح خطابي الكراهية والتضليل.



المصدر: RT