السعودية.. إحباط تهريب 117 كغ من الحشيش وطنين من القات

أحبطت قوات حرس الحدود السعودية بمنطقتي نجران وعسير تهريب 117 كيلوغراما من مادة الحشيش، وطنين من القات المخدر.

وصرح المتحدث باسم حرس الحدود العقيد مسفر بن غنام القريني، بأن الدوريات البرية في منطقة نجران تمكنت من إحباط محاولات تهريب نحو 117 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف أن الدوريات البرية في منطقة عسير تمكنت من إحباط 1992 كيلوغراما من مادة القات المخدر.

وأكد أنه تم القبض على المتورطين فيها، وهم 4 متهمين، أحدهم سعودي والثلاثة الآخرين من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والصومالية.

وأوضح العقيد القريني أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

المصدر: وسائل إعلام سعودية