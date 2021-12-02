خبير: اللقاحات المتوفرة في مصر قادرة على حماية الملقحين من "أوميكرون"

أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة مجدي بدران، أن كافة اللقاحات المتوفرة في البلاد قادرة على حماية الملقحين من كافة متحورات كورونا بما فيها "أوميكرون".

وقال: "الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة أمور ضرورية في ظل انتشار جائحة كورونا".

وأضاف: "المجتمع لا يتحمل أي إجراءات إغلاق تضر بالاقتصاد والمواطنين معا، فالأوروبيين أصابهم الغرور واهملوا الإجراءات الاحترازية فحدث ما حدث لهم".

وشدد بدران على "أهمية أن يتلقى الجميع لقاحات كورونا التي توفرها الدولة بالمجان كون اللقاح حصن الإنسان والمجتمع معا".

وناشد المواطنين الحصول على اللقاحات التي توفرها الدولة بالمجان، مشيرا إلى أنه "رغم قوة الجهاز الطبي في أوروبا، إلا أنها أصبحت بؤرة لكورونا، وفرنسا تشهد الموجة الخامسة ونحن لا نريد الوصول إلى هذا الأمر".

من جهته، أكد محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، أن "تحورات فيروس كورونا ستكون كثيرة في الفترة المقبلة"، داعيا إلى "التأني في التعامل مع الأمر".

وشدد على أن "الإجراءات الاحترازية والوقائية القائمة إلى جانب حملات التطعيم المستمرة بشدة فضلا عن مراقبة وتحليل الوضع علميا وفنيا وطبيا هي الآليات الثلاث لمواجهة المتحور الجديد".

المصدر: "صدى البلد"