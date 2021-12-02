تونس.. حكم بالسجن على "إمام" أدين بالتحريض وتمجيد الإرهاب

حكم القضاء التونسي على "إمام" متهم بالتحريض على "الجهاد" وتمجيد الإرهاب بالسجن مدة 13 شهرا.

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صدر هذا الحكم من قبل الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس ضد إمام بأحد مساجد المدينة، كان اتهم "بإلقاء خطب تحرض على الجهاد وتمجد الإرهاب".

وتشير وثائق ملف القضية إلى أن المدان كان "يمارس الإمامة دون ترخيص من وزارة الشؤون الدينية ويلقي خطبا على المصلين حمل بعضها تحريضا على ما اعتبره (جهادا) وتمجيدا لأعمال إرهابية شهدتها بلدان أوروبية وعربية".

المصدر: موزاييك