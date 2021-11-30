قيس سعيد: الدولة ليست لقمة سائغة ومن يعمل على ضربها واهم (فيديو)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الثلاثاء، "قوة الدولة التونسية ومؤسساتها"، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل "وفق الدستور".

وجاء ذلك خلال عقده اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، حيث أعرب عن اعتزازه بـ"وطنية القوات المسلحة العسكرية وبما تبذله من أعمال للحفاظ على الدولة والدفاع عن الوطن".

وأشار سعيد إلى أن الدولة "ليست لقمة سائغة ومؤسساتها ستبقى قائمة"، وبين أن "كل من يعمل على ضرب الدولة أو التسلل إلى مؤسساتها فهو واهم، كما جدد التأكيد على "العمل وفق الدستور والتمسك باحترام الحقوق والحريات وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة".

وشدد الرئيس التونسي على أن بلاده "قوية بشعبها وبتاريخها الحافل بالبطولات والأمجاد وهي بحاجة إلى الصادقين المخلصين للوطن"، مؤكدا على مواصلة العمل بنفس العزيمة من أجل "إعلاء راية الوطن وتحمل الأمانة كاملة للتصدي لكل من يتربّص ببلادنا ولتحقيق آمال الشعب وعدم إيهامه بقوانين لن تجد طريقها إلى التطبيق".

المصدر: الرئاسة التونسية