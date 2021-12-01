الجيش الإسرائيلي يتسلم مستوطنين تم اعتراض سيارتهما وإحراقها في رام الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تسلم المستوطنين الذي تم اعتراض سيارتهما من قبل فلسطينيين وإحراقها في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "بعد ورود أنباء عن دخول مواطنين إسرائيليين إلى مدينة رام الله، نقلتهما قوات الأمن الفلسطينية إلى قوة تابعة للجيش الإسرائيلي على حاجز الارتباط عند مدخل مدينة رام الله".

وأضاف أنه "تم إخضاعهما للفحص الطبي في مكان الحادث ولم يحتاجا إلى نقلهما إلى المستشفى"، مشيرا إلى أنه "تم نقلهما للاستجواب من قبل شرطة إسرائيل".

وبحسب التحقيقات الأولية في الحادث، فإن الإسرائيليين قالا إنهما دخلا رام الله "بالخطأ" وهما في طريقهما إلى مستوطنة الحشمونائيم.

المصدر: RT