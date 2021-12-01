العراق.. وفاة مدير استخبارات في الرد السريع متأثرا بانفجار عبوة ناسفة

أفاد مراسل RT في العراق بوفاة مدير استخبارات في قوات الرد السريع متأثرا بانفجار عبوة ناسفة تعرض له منذ أيام.

وذكر مراسلنا أن مدير استخبارات اللواء الثاني في فرقة الرد السريع الرائد منير داخل، توفي مساء اليوم الأربعاء متأثرا بإصابته بانفجار عبوة ناسفة.

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وأضاف أن داخل أصيب قبل أيام بانفجار عبوة ناسفة في منطقة العبارة بمحافظة ديالى شرقي البلاد.

المصدر: RT