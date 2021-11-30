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التحالف العربي يعلن عن ضربة جوية لمعسكر تدريبي للحوثيين ومقتل أكثر من 60 عنصرا منهم

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن عن ضربة جوية لمعسكر تدريبي للحوثيين ومقتل أكثر من 60 عنصرا منهم
Reuters Handout
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ ضربة جوية لمعسكر تدريبي لعناصر جماعة "أنصار الله" الحوثية، مؤكدا أن هذه الضربة " قضت على أكثر من 60 عنصرا إرهابيا".

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وأشار التحالف العربي إلى أن "الحوثيين يزجون بأبناء القبائل إلى المحرقة في مأرب".

هذا وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية اليوم، إن التحالف العربي شن ضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، من بينها "موقع سري تابع للحرس الثوري الإيراني".

المصدر: "واس" 

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