التحالف العربي يعلن عن ضربة جوية لمعسكر تدريبي للحوثيين ومقتل أكثر من 60 عنصرا منهم
Reuters Handout
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ ضربة جوية لمعسكر تدريبي لعناصر جماعة "أنصار الله" الحوثية، مؤكدا أن هذه الضربة " قضت على أكثر من 60 عنصرا إرهابيا".
وأشار التحالف العربي إلى أن "الحوثيين يزجون بأبناء القبائل إلى المحرقة في مأرب".
هذا وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية اليوم، إن التحالف العربي شن ضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، من بينها "موقع سري تابع للحرس الثوري الإيراني".
التحالف: ضربة جوية للمعسكر قضت على أكثر من 60 عنصراً إرهابياً.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) November 30, 2021
المصدر: "واس"
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