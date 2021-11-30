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بوتين يقدم وصفة مثلى للعالم لمحاربة "كوفيد"

أخبار العالم العربي

بوتين يقدم وصفة مثلى للعالم لمحاربة
Sputnik
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وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف المتبادل باللقاحات وشهادات التطعيم بأنه إجراء مهم في مكافحة جائحة الفيروس التاجي.

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وأمام الجلسة الكاملة للمنتدى الاستثماري "روسيا تنادي" الذي ينظمة مصرف "VTB Capital" ، قال بوتين: "من الممكن محاربة (كوفيد) بشكل فعال فقط من خلال تنسيق إجراءات المجتمع العالمي بأسره. أعني الاعتراف المتبادل باللقاحات وشهادات التطعيم، وتوفير فرص الحصول على اللقاحات لجميع مناطق الكوكب، والعمل المشترك على أدوية جديدة ضد الفيروس التاجي".

المصدر: تاس

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