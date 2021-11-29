بوتين يوجه حكام الأقاليم بالإشراف شخصيا على تطبيق الإجراءات الوقائية من وباء كورونا

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المسؤولين في الأقاليم بالإشراف شخصيا على تطبيق الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بوباء كورونا، وشدد على ضرورة زيادة معدلات التطعيم في تلك الأقاليم.

وقال الكرملين في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين: :نوصي كبار المسؤولين (رؤساء الهيئات التنفيذية العليا لسلطة الدولة) في مقاطعات روسيا الاتحادية، بالإشراف على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية، التي تم اتخاذها في وقت سابق، الهادفة إلى منع تفشي الوباء، والعمل على زيادة معدل التطعيم لدى السكان".

وطلب بوتين في أكثر من مناسبة من حكام الأقاليم أن يجري كل منهم تقييما خاصا للوضع الوبائي في الإقليم الذي يشرف عليه ويتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وسجلت روسيا في الأيام الأخيرة تحسنا في الوضع الوبائي، حيث تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا، كما تعمل السلطات على زيادة معدلات التطعيم لزيادة نسبة المناعة الجماعية للسكان.

المصدر: تاس