الصحة المصرية: منع "أوميكرون" من دخول مصر مستحيل

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، أن إجراءات الدولة تسير في إطار منع دخول المتحور الجديد "أوميكرون" إلى مصر وسرعة اكتشافه، مضيفا أن "المنع شيء مستحيل".

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وقال عبد الغفار، إنه حتى الأن لم يتم اكتشاف أية حالات مصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، متابعا: "عندما يحدث سيتم الإعلان بكامل الشفافية".

وأشار، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على الفضائية الأولى، إن إجراءات الدولة المصرية تسير في اطار منع دخول المتحور في مصر وسرعة اكتشافه، لكن المنع شيء مستحيل، بس بنتحرك في طريق البحث العلمي للإجابة على أسئلة العالم فيما يخص خطورة المتحور وسرعة انتشاره بالإضافة إلى تشديد إجراءات الدخول والخروج مع الدولة المكتشف فيها المتحور وزيادة مساحات التسلل الجيني للسياح الأجانب في مصر".

وفي سياق آخر، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء، بالأمس فإنه سوف يتم فتح باب التسجيل بدءا من صباح الغد للأطفال لتلقي اللقاح ومن ثم يتلقى صاحب التسجيل رسالة فورية متواجد فيها أقرب مركز تلقي لقاح عن محل سكنه، لافتا إلى أن اللقاح المرخص للأطفال في هذا العمر هو فقط لقاح "فايزر".

وتابع أن آليات التخزين للقاح "فايزر" يفضل أن تكون في مراكز مجهزة "ولذلك فإن تطعيم الأطفال سيكون في مراكز اللقاح" متابعا: " تطعيم الأطفال بنفس نهج الكبار مع اختلاف كمية الجرعة".

المصدر: "صدى البلد"