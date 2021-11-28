مراسلنا: انفجاران في محافظتين عراقيتين

أفاد مراسل RT في العراق بوقوع انفجارين اليوم الأحد في محافظتين شرقي البلاد.

وذكر مراسلنا أن عبوة ناسفة انفجرت عند محل لبيع المشروبات الكحولية في محافظة ميسان جنوبي شرق العراق.

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وأضاف أن انفجارا آخر سمع في قرية بمنطقة العبارة في محافظة ديالى، ليتبين فيما بعد أنها قنبلة يدوية انفجرت قرب إحدى المنازل.

وأشار إلى أن الانفجارين لم يتسببا بأي خسائر بشرية.

المصدر: RT