 
مباشر

مراسلنا: انفجاران في محافظتين عراقيتين

أخبار العالم العربي

مراسلنا: انفجاران في محافظتين عراقيتين
Reuters THAIER AL-SUDANI
الشرطة العراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rubo

أفاد مراسل RT في العراق بوقوع انفجارين اليوم الأحد في محافظتين شرقي البلاد.

وذكر مراسلنا أن عبوة ناسفة انفجرت عند محل لبيع المشروبات الكحولية في محافظة ميسان جنوبي شرق العراق.

إقرأ المزيد
العراق.. مقتل 5 من قوات
العراق.. مقتل 5 من قوات "البيشمركة" وإصابة 4 آخرين جراء هجوم شنه "داعش"

وأضاف أن انفجارا آخر سمع في قرية بمنطقة العبارة في محافظة ديالى، ليتبين فيما بعد أنها قنبلة يدوية انفجرت قرب إحدى المنازل.

وأشار إلى أن الانفجارين لم يتسببا بأي خسائر بشرية.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا