العراق.. مقتل 5 من قوات "البيشمركة" وإصابة 4 آخرين جراء هجوم شنه "داعش"

أفادت شبكة "رووداو" الإعلامية بمقتل خمسة من قوات "البيشمركة" وأصابة 4 آخرين، جراء هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" على منطقة كولجو التابعة لكرميان في إقليم كردستان العراق، ليلة أمس.

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وقال القيادي في اللواء الخامس بقوات "البيشمركة" المقدم مريوان آزاد: "قام مسلحون من "داعش" أمس السبت في تمام الساعة 10:15 مساء بشن هجوم على قوات البيشمركة ما أدى إلى إصابة 4 عناصر وانفجار عبوة ناسفة بأحد السيارات التابعة لها".

وقالت شبكة "رووداو" الإعلامية، اليوم الأحد إن العناصر الخمسة الذين قتلوا كانوا داخل السيارة التي انفجرت فيها العبوة الناسفة، مضيفة أن عناصر التنظيم توجهوا نحو السيارة عقب انفجارها وأجهزوا على عنصر أصيب بالانفجار.

وأضافت "رووداو" أن "المصابين الأربعة الآخرين تمت إصابتهم بقناصات مسلحي التنظيم، إلى جانب سائق عربة الهمر التي انفجرت فيها العبوة الناسفة، حيث تمكن من النجاة وتم نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج".

وفيما يتعلق بهوية الضحايا، أشارت الشبكة إلى أن جميعهم من منطقة شهرزور.

وعقب وقوع الهجوم مساء أمس السبت أعلنت وزارة "البيشمركة" في إقليم كردستان العراق إحباطها لهجوم "جبان" على قواتها.

وقالت الوزارة في بيان، إن "إرهابيي "داعش" تعرضوا في هجوم جبان لنقطة عسكرية تابعة للواء الخامس في "البيشمركة" بمنطقة تبکی (کهلان) ضمن حدود كولجو في كرميان"، مضيفة أن الهجوم أسفر عن "إصابة 4 عناصر من البيشمركة".

وأكدت وزارة "البيشمركة" في البيان أن قواتها "ردت على الهجوم بقوة وتمكنت من دحر الإرهابيين"، مردفة بأن "الوضع تحت سيطرة قوات البيشمركة الآن".

المصدر: شبكة "رووداو" الإعلامية