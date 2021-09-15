مقتل عنصرين في "البيشمركة" بانفجار عبوة ناسفة شمالي العراق
AFP
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق يوم الأربعاء، مقتل عنصرين من قوات "البيشمركة" بانفجار عبوة ناسفة شمالي البلاد.
وذكر الجهاز في بيان صحفي أن عبوتين ناسفتين زرعهما حزب العمال الكردستاني انفجرتا على طريق عربة تابعة لقوات البيشمركة بين قريتي كاني توز ونيركي التابعين لناحية دينارتي في محافظة دهوك.
وأضاف أن "الانفجار أسفر عن مقتل عنصرين في قوات البيشمركة".
المصدر: RT
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