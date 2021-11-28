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بسبب متحور أوميكرون.. وزير التعليم المصري يحسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة

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بسبب متحور أوميكرون.. وزير التعليم المصري يحسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة
Reuters
وزير التعليم المصري يحسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة
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قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، إن قرار تأجيل الدراسة بسبب ظهور متحور "أوميكرون" لا يعود للوزارة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن تحديد الخطوات المقبلة.

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وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، أمس السبت، أن فكرة التساؤل عن تأجيل الدراسة سؤال سابق لأوانه، معقبا: "المتحور لسه ظاهر إمبارح، لو قعدنا في البيت أكثر من كده، الطلاب هتتعب في العملية التعليمية، يكفينا ما فُقد قبل كده".

ولفت إلى أن العام الدراسي يسير بشكل منتظم منذ أول يوم، موجها الشكر للمدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتطعيم كافة الأعضاء القائمين على العملية التعليمية.

المصدر: mbc مصر

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