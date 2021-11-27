مصر.. محافظة جنوب سيناء تستعد لمواجهة متحور "أوميكرون" من كورونا

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في مصر أن هناك إجراءات جديدة اتخذت داخل المطارات والموانئ، لمواجهة متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أشار اللواء خالد فودة إلى أن "هناك تطبيقا لكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في مطار شرم الشيخ الدولي، وكل المطارات والموانئ على أرض المحافظة"، موضحا أن "سلطات الحجر الصحي تتابع بصفة دورية السياح الوافدين إلى المنتجعات لتتأكد من خلوهم من أعراض فيروس كورونا، حيث يقدمون ما يثبت حصولهم على اللقاح أو تحليل PCR".

وشدد المحافظ على أن تعليمات رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي، ستطبق لمنع دخول المتحور الجديد، مؤكدا إعداد قائمة بالدول التي ظهر لديها.

في سياق متصل، أوضح أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية داخل كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، مشيرا إلى إرسال التعليمات الجديدة لمواجهة المتحور الجديد.

ولفت إلى أنه جرى تسليم إدارة الحجر الصحي قائمة بالدول التي ظهر فيها المتحور الجديد، وهي: "جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، وإسواتينا"، مشيرا إلى أنهل تم تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها أمس من قبل اجتماع اللجنة العليا لفيروس كورونا.

المصدر: "الوطن"