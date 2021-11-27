إعلامي مصري وزوجته محتجزان في جنوب إفريقيا خلال "شهر العسل"

كشف الإعلامي المصري، خالد عليش، أنه احتجز وزوجته، مريهان عمرو، مقدمة البرامج الرياضية، في جنوب إفريقيا، بسبب قرار وقف الطيران نتيجة ظهور متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

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وبعد مرور 8 أيام على زفاف خالد ومريهان، وأثناء قضائهما شهر العسل، احتجز الزوجان في جمهورية جنوب إفريقيا، حيث كشف عليش من خلال خاصية "الستوري" في "إنستغرام" تفاصيل احتجازهما قائلا: "إحنا لسه في جنوب إفريقيا، وبريطانيا واليابان وقفت الطيران بسبب كورونا، ولكن إحنا بخير، ونبحث عن رحلة طيران في أسرع وقت".

وأضاف: "كان المفروض إننا نغادر جنوب إفريقيا ونتجه إلى دبي، ولكن الرحلة اتلغت بسبب الإجراءات الاحترازية"، فيما ظهرت زوجته قائلة: "حابة أقول إن بكرة عيد ميلادي وإحنا بخير".

وكان كل من الثنائي خالد عليش ومريهان عمرو، قد احتفلا بزفافهما في 19 نوفمبر بحفل زفاف مقتصر على العائلة والأصدقاء، بعد خطوبة اقتربت من عام.

المصدر: RT