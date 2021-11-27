مقتل شخص حاول اقتحام دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كردستان العراق

﻿أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، مقتل شخص حاول اقتحام دائرة العلاقات الخارجية في الحكومة.

وذكرت المديرية في بيان صحفي، أن "الحادث حصل مساء اليوم عندما حاول شخص اقتحام دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم وهاجم الحراس".

وأضافت أن "حراس الدائرة واجهوه وأسفرت المواجهة عن مقتله".

وأشارت إلى أن "قوات الشرطة وصلت فورا إلى محل الحادث ونقلت جثمان القتيل الذي يدعى (م - م) إلى مديرية الطب العدلي".



المصدر: RT