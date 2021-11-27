السيسي يقدم هدية لعروس "ذات الصوت النوبي الجميل"

قدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، هدية إلى عروس من محافظة أسوان دعته لحضور حفل زفافها.‏

وذكر الحساب الرسمي لمبادرة "حياة كريمة" في موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أن السيسي تكفل بإرسال "جهاز كامل" إلى عروس في إحدى قرى غرب محافظة أسوان.

ونشر الحساب صورا توثق مطبخ العروس وفيه أجهزة وأثاث جديدة.

وجاء ذلك بعد أن دعت العروس، التي أشارت صفحة "حياة كريمة" إلى صوتها "النوبي الجميل"، السيسي لحضور حفل زفافها أثناء تفقده المنازل المتضررة من السيول في غرب أسوان.

وكان السيسي قد تفقد صباح الخميس الماضي المناطق المتضررة من جراء السيول في محافظة أسوان، وتابع كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالي والمواطنين، بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة في إطار نشاط وجهود مبادرة "حياة كريمة".

ومبادرة "حياة كريمة" هي مبادرة رئاسية مصرية، تعمل على تغيير الحياة في الريف المصري، بتطويره على مختلف الأنحاء.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية