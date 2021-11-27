السعودية على موعد مع انخفاض غير معتاد على الحرارة

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، في السعودية، حسين القحطاني، إن المملكة تستعد لدخول فصل الشتاء الأسبوع القادم مع توقع بانخفاض غير معتاد في درجات الحرارة.

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وفي تفاصيل الطقس لليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، سماء صحوا إلى غائم جزئيا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان، اليوم السبت.

ووفق تقرير المركز الوطني للأرصاد، فإنه لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة.

فيديو | متحدث #الأرصاد: استعدوا لدخول فصل الشتاء الأسبوع القادم مع انخفاض غير معتاد في درجات الحرارة#الإخباريةpic.twitter.com/561JFFFItA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 27, 2021

المصدر: قناة الإخبارية+صحيفة عاجل