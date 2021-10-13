مدينة سعودية تسجل أعلى حرارة في العالم
كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، أن منطقة عرفات بمكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.
ونشر عيد الله المسند بيانات من موقع "eldoradoweather" متخصص في رصد درجات الحرارة، تظهر أن السعودية "تحتل المركز الأول في قائمة أعلى درجة مسجلة في العالم" خلال آخر 24 ساعة، وهي "43 درجة مئوية".
#مكة#عرفات تحتل المركز الأول في قائمة أعلى درجة مسجلة في العالم يوم أمس 43م. pic.twitter.com/QoU76avnOS— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) October 13, 2021
وقال عبد الله المسند عن طقس اليوم الأربعاء: "اليوم استقرار جوي عام .. نهار حار إلى معتدل ومشمس، وليل صحو ومعتدل إلى بارد في أقصى الشمال وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية".
اليوم استقرار جوي عام ..— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) October 13, 2021
نهار حار إلى معتدل ومشمس،
وليل صحو ومعتدل إلى بارد في أقصى الشمال وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية .. هذا والله أعلم. pic.twitter.com/m8lor1lY4l
المصدر: RT
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