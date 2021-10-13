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مدينة سعودية تسجل أعلى حرارة في العالم

أخبار العالم العربي

مدينة سعودية تسجل أعلى حرارة في العالم
Reuters Norma Galeana
جهاز لقياس حرارة الطقس
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كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، أن منطقة عرفات بمكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

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ونشر عيد الله المسند بيانات من موقع "eldoradoweather" متخصص في رصد درجات الحرارة، تظهر أن السعودية "تحتل المركز الأول في قائمة أعلى درجة مسجلة في العالم" خلال آخر 24 ساعة، وهي "43 درجة مئوية".

وقال عبد الله المسند عن طقس اليوم الأربعاء: "اليوم استقرار جوي عام .. نهار حار إلى معتدل ومشمس، وليل صحو ومعتدل إلى بارد في أقصى الشمال وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية".

المصدر: RT

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