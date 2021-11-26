السعودية.. السماح بالعمرة للفئة العمرية فوق 50 عاما للقادمين من خارج المملكة
Reuters
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ألغت وزارة الحج والعمرة بالسعودية الحد الأقصى لأعمار المعتمرين القادمين من الخارج، وهو ما يعني إتاحة إصدار التصاريح وحجز المواعيد لأداء مناسك العمرة لكبار السن القادمين من الخارج.
وجاء قرار الإلغاء، بعدما أكدت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق أن المسموح لهم بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي للقادمين من خارج السعودية، هم من تبلغ أعمارهم بين 18 عاما و50 عاما، إلا أنها ألغت تحديد الحد الأعلى للأعمار بـ50 عاما، ليتم اعتماد الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج بين 18 عاما وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة.
المصدر: "عكاظ"
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