السعودية تسمح بالطواف لغير المصلين بالدور الأول من المسجد الحرام

أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن صدور موافقة العاهل السعودي بإتاحة الطواف لغير المصلين بالدور الأول من المسجد الحرام ابتداء من أمس الخميس.

وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بالموافقة لإتاحة الفرصة للطائفين غير المعتمرين في الدور الأول، مؤكدا على أنه تجسيد لاهتمام القيادة الرشيدة بقاصدي الحرمين الشريفين.

المصدر: سبق