تونس.. إيقاف محافظين بعد إقالتهما للاشتباه في تورطهما بقضايا فساد
Reuters
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ألقت أجهزة الأمن التونسية، يوم الخميس، القبض على محافظ ولاية سيدي بوزيد وكذلك محافظ ولاية قبلي للاشتباه في تورطهما في قضايا فساد مالي تتعلق بصفقات عمومية.
وفي وقت سابق من نفس اليوم، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرا رئاسيا بإنهاء مهام كل من محافظ سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون، ومحافظ وقبلي منصف شلاغمية.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن فرقة الأبحاث الإقتصادية هي من تولت عملية الإيقاف.
المصدر: موزاييك
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