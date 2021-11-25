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الرئيس التونسي يقيل محافظي مدينتي سيدي بوزيد وقبلي

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي يقيل محافظي مدينتي سيدي بوزيد وقبلي
Reuters MJB/DAT
العلم التونسي
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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، قرارا بإقالة محافظي مدينتي سيدي بوزيد وقبلي.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر اليوم الخميس، 25 نوفمبر 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف السيد محمد صدقي بوعون بمهام وال بولاية سيدي بوزيد، وإنهاء تكليف السيد منصف شلاغمية بمهام وال بولاية قبلي".

ولم يذكر البيان سبب إنهاء مهام المحافظين أو من سيخلفهما.

المصدر: RT

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