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تبون يستقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن

أخبار العالم العربي

تبون يستقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن
RT
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أفادت الرئاسة الجزائرية، بأن الرئيس عبد المجيد تبون، استقبل مساء الخميس، رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر هي الأولى لها.

وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء الذي جرى بمقر الرئاسة الجزائرية كان "بحضور الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف".

وتندرج هذه الزيارة حسب المصدر في سياق التأكيد على جودة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا الإرادة المشتركة التي تحذو الجانبين لتعزيز وتنويع التعاون لا سيما التحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة.

وقالت الحكومة التونسية إن بودن، توجهت إلى الجزائر في زيارة عمل هي الأولى من نوعها تدوم يوما واحدا.

المصدر: RT

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