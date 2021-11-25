تشمل الدول التي لا تمثيل لسوريا فيها.. بدء إنجاز معاملات السوريين في الخارج إلكترونيا

أعلنت وزارة الخارجية السورية أنها بدأت استقبال معاملات السوريين في الخارج وإنجازها إلكترونيا عبر موقع المركز القنصلي في شبكة الإنترنت.

وقالت الوزارة إن الإجراء يأتي بهدف إنجاز المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج، بيسر وسهولة، "وتخفيف معاناة وتكاليف التنقل" في الحضور إلى البعثات الدبلوماسية، وخاصة في الدول التي لا يوجد تمثيل دبلوماسي لسوريا فيها.

وقالت الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك" إن استقبال معاملات السوريين يتم عبر المركز القنصلي الإلكتروني: HTTPS://ecsc-expat.sy

وذلك بدءا من اليوم الخميس، ووفق الآلية المتبعة في الموقع.

المصدر: RT