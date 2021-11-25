بغداد وطهران تصدران بيانا مشتركا بشأن التحقيق في عملية اغتيال سليماني والمهندس

أصدرت اللجنة العراقية الإيرانية للتحقيق بحادث المطار الخاص باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بيان بالتحقيق بالحادثة

إقرأ المزيد

وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان صحفي اليوم الخميس، أن "اللجنة أكدت اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والعناصر المتورطة في الجريمة ومواصلة وتعزيز التعاون الثنائي لاستكمال التحقيقات القضائية الجارية بين البلدين".

وأضاف، أن "اللجنة أشارت إلى استخدام جميع الإمكانيات والطاقات المتاحة لتوفير واستكمال المعلومات المطلوبة وفقا لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك الإنابات القضائية المتخذة".

وأشار البيان إلى أن "اللجنة أكدت استمرار عمل لجنة التحقيق المشتركة في أقرب وقت ممكن في البلدين حتى التأكد من استكمال المعلومات المطلوبة للتحقيقات القضائية كما ستعقد الجولة التالية باجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر القادم في طهران".

المصدر: RT