العبادي بذكرى اغتيال سليماني والمهندس: التصعيد كاد ولا يزال يدخل العراق بصراع مدمر

قال رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، في الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس إن التصعيد الذي حذرنا منه كاد ولا يزال أن يدخل العراق والمنطقة بصراع مدمر.

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وكتب العبادي، في تغريدة عبر صفحته على "تويتر": "تمر اليوم الذكرى الأولى لحادثة المطار الدامية التي استشهد على إثرها قادة قاتلوا معنا لهزيمة داعش، وتم التجاوز على سيادة العراق وخرق أمنه".

وأضاف: "إن التصعيد الذي حذرنا منه كاد ولا يزال أن يدخل العراق والمنطقة في صراع مدمر، يمكن تجاوزه بالتزام الحكمة وحماية سيادة البلد ومصالحه والتزام أطر الدولة".

تمر اليوم الذكرى الاولى لحادثة المطار الدامية التي استشهد جرائها قادة قاتلوا معنا لهزيمة داعش، وتم التجاوز على سيادة العراق وخرق امنه.

ان التصعيد الذي حذرنا منه كاد ولازال ان يدخل العراق والمنطقةفي صراع مدمر يمكن تجاوزه بالتزام الحكمة وحماية سيادة البلد ومصالحه والتزام اطر الدولة — Haider Al-Abadi حيدر العبادي (@HaiderAlAbadi) January 2, 2021

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني قد قتل مع المسؤول في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 يناير الماضي.

المصدر: RT