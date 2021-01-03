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العبادي بذكرى اغتيال سليماني والمهندس: التصعيد كاد ولا يزال يدخل العراق بصراع مدمر

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العبادي بذكرى اغتيال سليماني والمهندس: التصعيد كاد ولا يزال يدخل العراق بصراع مدمر
Reuters
رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي
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قال رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، في الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس إن التصعيد الذي حذرنا منه كاد ولا يزال أن يدخل العراق والمنطقة بصراع مدمر.

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وكتب العبادي، في تغريدة عبر صفحته على "تويتر": "تمر اليوم الذكرى الأولى لحادثة المطار الدامية التي استشهد على إثرها قادة قاتلوا معنا لهزيمة داعش، وتم التجاوز على سيادة العراق وخرق أمنه".

وأضاف: "إن التصعيد الذي حذرنا منه كاد ولا يزال أن يدخل العراق والمنطقة في صراع مدمر، يمكن تجاوزه بالتزام الحكمة وحماية سيادة البلد ومصالحه والتزام أطر الدولة".

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني قد قتل مع المسؤول في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 يناير الماضي.

المصدر: RT

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