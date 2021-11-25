مركز الإحصاء الخليجي يكشف عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول الخليج

كشف مركز الإحصاء الخليجي، عن إعطاء أكثر من 85.3 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي.

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وأوضح مركز الإحصاء في تغريدة بـ"تويتر"، أنه "وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون، حتى أمس الأربعاء، فإن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 2,528,944 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 2,501,431 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,556 حالة.

وأضاف المركز أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية بلغ 85,320,457 جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وفي دول الخليج مجتمعة 98.9%.

📊 إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 24 نوفمبر 2021م

🔵 2,528,944 الإصابات المؤكدة

🟢 2,501,431 حالات التعافي

🔴 19,556 حالات الوفاة (يرحمهم الله)

💉 85,320,457 اللقاحات المعطاة#الإحصائي_الخليجيpic.twitter.com/yQUaTZhIpZ — مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) November 25, 2021

من جهتها أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الأربعاء، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بلغ 47133435 جرعة عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات في المملكة، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة 36 إصابة، وحالات التعافي 48 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة فقط.

المصدر: RT