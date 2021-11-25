لبنان.. 3 قاضيات يتقدمن باستقالتهن احتجاجا على تدخل الساسة في عمل القضاء

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن ثلاث قاضيات لبنانيات قدمن استقالاتهن من مناصبهن احتجاجا على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية في عمل القضاء.

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وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" إن ثلاث قاضيات قدمن استقالاتهن من مناصبهن احتجاجا على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية التي باتت تعرقل مؤخرا عمل القضاء في لبنان، وأبرزها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف المصدر القضائي إن القاضيات الثلاث قدمن استقالتهن "احتجاجا على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات لا سيما انفجار المرفأ".

وأوضح المصدر أن بين القاضيات الثلاث قاضية ردت دعوى لتنحية المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وتم التشكيك بصوابية قرارها. وقال إن التشكيك المستمر في قرارات القضاء "بدأ يفقد القضاء هيبته".

ورفض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفق المصدر، تسلم كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس.

وبين التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مدى ضعف الجسم القضائي في لبنان وقدرة السياسة على التدخل في عمله، ما لم يخدم توجهاتها.

ومنذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام، لاحقت 16 دعوى المحقق العدلي طارق بيطار، تم التقدم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكف يده ونقل القضية الى قاض آخر، وأدت الى تعليق التحقيق لمرات عدة. وتقدم بغالبية الدعاوى مسؤولون مدعى عليهم في القضية.

المصدر: "أ ف ب"