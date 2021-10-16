 
مباشر

وزير العدل اللبناني: القاضي طارق البيطار سيد ملف المرفأ ويحق له استدعاء من يريد

أخبار العالم العربي

وزير العدل اللبناني: القاضي طارق البيطار سيد ملف المرفأ ويحق له استدعاء من يريد
Reuters MOHAMED AZAKIR
مرفأ بيروت الذي تعرض للانفجار في 4 أغسطس 2020
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/riuc

وصف وزير العدل اللبناني هنري خوري قاضي التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بأنه "سيد" هذا الملف، مشيرا إلى أن "البيطار يحق له استدعاء من يريد".

وفي كلمة له أمام حشد من مجموعة "نون" النسائية في بيروت التي نظمت تحركا أمام منزله في منطقة الحازمية، قال خوري: "القانون هو الذي يحكم كل المواقف وأنا متمسك بالقانون وسأبقى متمسكا به".

إقرأ المزيد
ميقاتي يؤكد حرص الحكومة اللبنانية على عدم التدخل بأي ملف يخص القضاء ودعوة البيطار لاجتماع قضائي
ميقاتي يؤكد حرص الحكومة اللبنانية على عدم التدخل بأي ملف يخص القضاء ودعوة البيطار لاجتماع قضائي

وأضاف: "التقيت رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين ولم يطلب مني إيجاد حل لإزاحة القاضي بيطار عن تحقيق المرفأ".

وتابع: "لا يحق لي أن أتكلم عن ملف التحقيق، فدوري يقتصر على مراقبة الأداء القضائي".

موضحا أنه "لا يوجد أي تهديد متعلق بهذا الموضوع، و​القضاء​ سلطة مستقلة والقاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد".

 

المصدر: "LBCI"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا