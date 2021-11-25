مستجدات ملف الانتخابات الرئاسية الليبية .. إحراق بطاقات انتخاب وترقب نتائج الطعن

تسارعت التطورات حول الانتخابات الليبية الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل باستبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين الأولية ضمن 25 آخرين، ومحاولة إخراج المشير خليفة حفتر.

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وعلى الرغم من أن مصدر في المفوضية الليبية العليا للانتخابات كان صرّح في وقت سابق بأن إجراء الاستبعاد "أولي ويمكن الطعن فيه"، إلا أن بعض انصار نجل القذافي سيف الإسلام احرقوا بطاقاتهم الانتخابية، احتجاجا على استبعاده.

ودعت بعض المواقع الإخبارية المؤيدة لسيف الإسلام أنصار بعدم احراق البطاقات الانتخابية في انتظار ما سيسفر عنه الطعن الذي سيقدم بهذا الشأن.

وأفيد في هذا الشأن بأن خالد الزايدي، محامي نجل القذافي ينوي تقديم طعن في الإجراء المتخذ ضد موكله، وسيلتقي يوم الخميس برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح للاطلاع على الحيثيات التي استندت إليها المفوضية في قرارها.

إلى ذلك ، نقل موقع رسمي لمؤسسات الدولة الليبية عن سامي الشريف، مدير المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات قوله إن "القوائم النهائية ستنشر بعد 12 يوما حال الفصل فيها من القضاء، وانتهاء مراحل الطعون والاستناف، المرحلة الحالية هي مرحلة الطعون في الأسماء كاملة (98 مترشحا)، إلى حين انتهاء الـ72 ساعة، والاستئناف من قبل المستبعدين الـ25 لمدة 72 ساعة".

وأشار الشريف في تصريحه إلى أن "المفوضية جهة فنية محايدة تنفذ كل ما يصل إليها من مجلس النواب، ولا سلطة لها على البرلمان".

المصدر: RT