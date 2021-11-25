إسرائيل: علاقات البحرين معنا جزء من استراتيجيتها الأمنية وتحالفاتنا تحرم الإيرانيين من النوم

شدد دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى على أهمية التحالفات الجديدة بين بلده وعدد من الدول العربية في مقدمتها البحرين، فيما يخص التصدي لـ"الخطر الإيراني".

وقال السفير الإسرائيلي لدى البحرين، إيتاي تغنر، الذي يترك منصبه الأسبوع الجاري وسبق أن ترأس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية السرية في المنامة، في حوار نشره أمس الأربعاء موقع "أكسيوس" الأمريكي: "فتح الإيرانيون جبهة ضدنا في سوريا ولبنان، لكن الآن عندما يلقون نظرتهم عبر الخليج يرون حلفاء لنا على مقربة مباشرة منهم".

وأكد الدبلوماسي، في حوار جرى يوم الجمعة الماضي على هامش مؤتمر "حوار المنامة"، أن إسرائيل والبحرين منذ إبرام "اتفاقات أبراهام" في سبتمبر العام الماضي ركزتا في علاقاتهما غالبا على التعاون الاقتصادي، غير أن البحرينيين "أكدوا بوضوح أنهم لن يتهربون من التنسيق بشأن إيران".

وتابع: "عندما يدور الحديث عن إيران، فإن البحرينيين يعلمون ما يتحدثون عنه، وتقع إيران على بعد 90 ميلا فقط عنهم، وهناك طائرات مسيرة إيرانية تحلق فوق رؤوسهم في طريقها إلى مهاجمة السعودية".

وذكر تغنر أن العلاقات مع إسرائيل تمثل جزءا من استراتيجية البحرين الأمنية فيما يخص مواجهة الخطر الناجم عن طهران، مبديا قناعته بأن "شراكات إسرائيل المتوسعة في المنطقة تحرم الإيرانيين من النوم ليلا".

وأشار الدبلوماسي إلى أن نائب وزير الخارجية البحريني، عبد الله بن أحمد آل خليفة، الذي سبق أن زار إسرائيل في أغسطس قال له الجمعة إن المنامة طرحت "استراتيجية شاملة للسلام الدافئ مع إسرائيل"، تخص مختلف نواحي العلاقات بين الدولتين.

المصدر: "أكسيوس"