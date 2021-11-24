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وزير إسرائيلي: حل الدولتين غير مطروح حاليا ودول عربية جديدة ستنضم لاتفاقيات التطبيع

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وزير إسرائيلي: حل الدولتين غير مطروح حاليا ودول عربية جديدة ستنضم لاتفاقيات التطبيع
Reuters AMIR COHEN
القدس
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أعلن وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج أن الحكومة الحالية لا تطرح حل الدولتين والعودة إلى مسار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني في الوقت الراهن.

وفي حديث لقناة i24 الإسرائيلية قال فريج إن "دولا عربية وإسلامية ستنضم إلى اتفاقيات التطبيع خلال العامين القادمين".

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وأشار إلى أن "العودة إلى مسار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني وحل الدولتين غير مطروح حاليا على طاولة الحكومة".

وأضاف أنه "من مصلحة إسرائيل تعزيز الإقتصاد الفلسطيني الذي بدوره سيعزز الأمن الإسرائيلي".

وتابع أن "الدول المانحة قللت من دعمها المالي للسلطة الفلسطينية لدفعها رواتب الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية".

لفت إلى أن "القضية تشكل عائقا في تقديم تلك الدول مساعدات للسلطة الفلسطينية".

وكان فريج شارك مؤخرا في مؤتمر الدول المانحة في أوسلو على رأس وفد إسرائيلي.

المصدر: i24

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