بالأطنان.. الداخلية السعودية تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة قدرت بالأطنان من أنواع المخدرات عبر الحدود البرية والبحرية للملكة.

وقالت الوزارة عبر "تويتر" إن المديرية العامة لحرس الحدود أحبطت محاولات تهريب تهريب 894 كيلوغراما من الحشيش المخدر، و798 ألفا و860 قرص إمفيتامين مخدرا، إضافة إلى 57 طنا، و165 كيلوغراما من مادة القات المخدر عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة.

إحباط محاولات تهريب (894) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(798860) قرص إمفيتامين مخدر، و(57) طنًا و(165) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة.



⁧#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/Ufw1qxWmBG — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 24, 2021

وفي تسجيل مصور أوردته الوزارة ذكرت أن المديرية قبضت على 88 متهما، بينهم 39 سعوديا، و49 يمنيا وإثيوبيا مخالفون لنظام أمن الحدود.

المصدر: RT