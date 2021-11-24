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بالأطنان.. الداخلية السعودية تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات

أخبار العالم العربي

بالأطنان.. الداخلية السعودية تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات
Reuters
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة قدرت بالأطنان من أنواع المخدرات عبر الحدود البرية والبحرية للملكة.

وقالت الوزارة عبر "تويتر" إن المديرية العامة لحرس الحدود أحبطت محاولات تهريب تهريب 894 كيلوغراما من الحشيش المخدر، و798 ألفا و860 قرص إمفيتامين مخدرا، إضافة إلى 57 طنا، و165 كيلوغراما من مادة القات المخدر عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة.

وفي تسجيل مصور أوردته الوزارة ذكرت أن المديرية قبضت على 88 متهما، بينهم 39 سعوديا، و49 يمنيا وإثيوبيا مخالفون لنظام أمن الحدود.

 

المصدر: RT

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