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الأمم المتحدة تحذر من عدم إجراء الانتخابات في ليبيا

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تحذر من عدم إجراء الانتخابات في ليبيا
Reuters
المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيتش
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حذر يان كوبيش مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المنتهية ولايته يوم الأربعاء، من أن عدم إجراء الانتخابات في ليبيا قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة هناك ويقود إلى مزيد من الانقسام والصراع.

وفي وقت سابق اليوم، رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل، دون "قوانين توافقية"، واصفا العملية الانتخابية بـ"الهزيلة".

وقال المشري في كلمة خلال الجلسة الـ71 لمجلس الدولة الاستشاري: "نحن المجلس الأعلى للدولة نؤكد احترامنا للإعلان الدستوري واحترامنا للقسم الذي أقسمناه ولن نذهب في هذه العملية "الهزيلة" إلا طبقا للتشريعات الليبية النافذة".

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المصدر: رويترز

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