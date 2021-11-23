موقع ليبي: واشنطن دعت حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبد الله السنوسي وسيف الإسلام القذافي وتسليمهما

قالت "بوابة الوسط" الليبية إن مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة طالب حكومة الوحدة الوطنية بإلقاء القبض وتسليم عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي وكل المطلوبين لدى الجنائية الدولية.

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن بشأن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مساء اليوم الإثنين، حول الوضع في ليبيا، حسب ما ذكره الموقع الليبي.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "عبد الله السنوسي وسيف الإسلام القذافي، ينبغي أن يمثلان أمام العدالة، ولا ينبغي أن يسمح لهم بممارسة العنف، ندعو حكومة الوحدة الوطنية لضمان إلقاء القبض وتسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك أي دولة تقدم ملاذا للهاربين للعدالة ينبغي أن تيسر تسليمها للسلطات المختصة".

وأضافت: "ندعم الجهود المحلية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في ليبيا من قبل السلطات المختصة"، معبرة عن قلقها من "احتمال قيام السوداني عبد الله باندا بأنشطة في ليبيا وهو المفروض عليه عقوبات من قبل مجلس الأمن".

وقالت إن واشنطن تتطلع للعمل مع مكتب المدعي العام للجنائية الدولية للتحقيق ومساءلة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي منذ 2011، مؤكدة أن بلادها تدعم مساءلة مرتكبي الانتهاكات.

كما أفادت "بوابة" الوسط بأن مندوبة إيرلندا لدى الأمم المتحدة طالبت بالقبض على سيف الإسلام القذافي، داعية مجلس الأمن إلى ضرورة تقديم الدعم المالي للمحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية