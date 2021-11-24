مصر.. خروج "ثعلب الإخوان" وعبد المنعم أبو الفتوح من قفص الاتهام

بدأت محكمة في مصر نظر أولى جلسات محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت المشهور بـ"ثعلب الإخوان" و 23 متهما في نشر أخبار كاذبة.

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وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهم الثاني محمود عزت، والمتهم الثالث عبدالمنعم أبو الفتوح، والمتهم الثالث عشر محمد القصاص، وطلبت خروجهم من قفص الاتهام أمامها.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، 25 متهما في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وتضم القضية كلا من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، و محمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإدارى للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام.

وضمت القضية نجل القيادي أبو الفتوح "أحمد عبد المنعم أبو الفتوح"، ومحمد على القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبد الحفيظ، وعظية عاشور بريك القطيفي.

المصدر: صدى البلد