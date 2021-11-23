البابا فرنسيس يستقبل رئيس الوزراء اللبناني في الفاتيكان

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس سيستقبل الخميس رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وقال الفاتيكان في بيان له إن البابا سيعقد لقاء خاصا مع ميقاتي عند الساعة التاسعة صباحا (الثامنة بتوقيت غرينيتش).

وكان ميقاتي كلف في سبتمبر بتشكيل حكومة إنقاذ في بلد يشهد انهيارا كبيرا.

وفي الأشهر الأخيرة وجه البابا فرنسيس رسائل دعم عدة للبنان الغارق في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، كما أبدى رغبته بزيارة هذا البلد.

وفي أغسطس طالب البابا فرنسيس المجتمع الدولي بتقديم "مبادرات ملموسة" من أجل لبنان، بعد عام على الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن 214 قتيلا.

ولبنان غارق مذاك في البؤس على خلفية تضخم متسارع وتدهور قيمة العملة المحلية.

وفي يوليو استقبل البابا فرنسيس في الفاتيكان تسعة من رؤساء الكنائس في لبنان، ووجه رسالة أمل إلى الشعب اللبناني، داعيا اللبنانيين إلى "ألا يقنطوا".

المصدر: "أ ف ب"